Presidente Kast sostuvo reunión bilateral con Delcy Rodríguez en la ONU

En el marco de las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente José Antonio Kast sostuvo este miércoles una reunión bilateral con la líder encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La cita, adelantada para esta jornada tras ajustes de agenda, se da en un momento de expectación internacional por la presencia de la chavista en el plenario multilateral.

El foco central de La Moneda en esta aproximación con Caracas radica en solucionar asuntos urgentes de gestión migratoria y seguridad fronteriza.

El diálogo bilateral se produce además pocas horas después de que Rodríguez sostuviera una cita de alto nivel con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, catalogada como histórica por observadores internacionales y que generó un amplio debate sobre el tablero geopolítico y los recursos petroleros venezolanos.

Límites desde el oficialismo

Pese al pragmatismo exhibido por el Ejecutivo para reactivar las gestiones migratorias, desde la delegación parlamentaria oficialista que acompaña la gira en Manhattan marcaron reparos ante cualquier cercanía con la dirigencia venezolana.

En opinión del presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), diputado Guillermo Ramírez, "el Gobierno quiere restablecer relaciones diplomáticas en pleno con Venezuela y, por lo tanto, esas conversaciones se podrían tener, pero en ningún caso deben significar o interpretarse como un apoyo al gobierno de Delcy Rodríguez".

La cita se concretó luego de que la autoridad venezolana protagonizara una bullada reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump. (FOTO: EFE)

"Estamos hablando de una presidenta que está ahí de facto, que no la eligió nadie, que fue parte del régimen de Maduro y, por lo tanto, es la misma dictadura con un presidente o presidenta distinta", advirtió el parlamentario.

Debido a esto, indicó que "para efectos de restablecer relaciones diplomáticas, poder facilitar el traslado de inmigrantes venezolanos que están en Chile de manera irregular, creo que es bueno conversar, pero eso no se debe interpretar como un apoyo al régimen".

"Compromiso de Santiago": Kast lidera cita sudamericana contra el crimen organizado

Por otra parte, el Presidente Kast dirigió esta jornada una sesión de trabajo del "Compromiso de Santiago", mecanismo intergubernamental orientado a la cooperación operativa contra el crimen organizado trasnacional.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que el encuentro "renovó el impulso político a la implementación del Compromiso Regional de Santiago", destacando que "este proceso ya cuenta con un Grupo de Trabajo organizado en cuatro mesas temáticas: Seguridad; Inteligencia Financiera y Tributaria; Trazabilidad y Control Migratorio; y Control y Fiscalización Fronteriza".

"La reunión permitió que los siete países reafirmaran, al más alto nivel, su voluntad política de avanzar conjuntamente en la implementación de esta iniciativa, adoptada el 28 de mayo de 2026 en Santiago", puntualizó el escrito, que también que la próxima reunión del grupo se realizará en Buenos Aires en noviembre próximo.

En ese sentido, Argentina propuso que Buenos Aires sea sede de la próxima reunión de alto nivel del Compromiso, en el mes de noviembre, a fin de asumir la Presidencia Pro Tempore de la Secretaría Técnica.

El Presidente José Antonio Kast encabezó en Nueva York una nueva sesión del acuerdo regional de seguridad denominado "Compromiso de Santiago". (FOTO: Cancillería)

Al abordar los desafíos del mecanismo, el Presidente Kast señaló que "hemos visto cómo cuando en uno de nuestros países combatimos con fuerza a este flagelo, se traslada al país vecino. Por lo tanto, la coordinación entre los países sudamericanos es fundamental y esto va avanzando".

"Queremos incluir a futuro otros países de Sudamérica en la medida que tengamos un acuerdo transversal del resto de los países. Por lo tanto, como ustedes ven, esta es una unión de países en contra de lo que es el flagelo del crimen organizado, puntualizó el Mandatario.

Opiniones parlamentarias

Respecto a este encuentro, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), diputado Álvaro Ortiz, afirmó que "este tipo de acuerdos, en efecto, requieren de transversalidad, pero no vas a luchar de manera efectiva y eficiente contra el crimen organizado transnacional si las diferencias políticas van a ser una condicionante".

"Nosotros creemos que el crimen organizado transnacional no distingue colores políticos. De hecho, sería óptimo pensar en que este acuerdo pudiera sumar más voluntades y divergencias políticas que conviven en la región", enfatizó el parlamentario.