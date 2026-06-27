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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Chile
Marcador Virtual: Universidad Católica vs. San Luis
Marcador
Ficha
Copa Chile
Sabado, 27 de Junio de 2026 - 🕑20:00 horas
Claro Arena
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
San Luis
DT:
Humberto Suazo
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Ignacio Sepúlveda
... Cargando Contenido
Copa Chile
Sabado, 27 de Junio de 2026 - 🕑20:00 horas
Claro Arena
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
San Luis
DT:
Humberto Suazo
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Ignacio Sepúlveda
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
27/06/2026, 20:00 hrs.
Lugar
Claro Arena
Árbitro
Piero Maza
Alineaciones
Universidad Católica
San Luis
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Universidad Católica
San Luis
Tarjetas Amarillas
Universidad Católica
San Luis
Tarjetas Rojas
Universidad Católica
San Luis
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