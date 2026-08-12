Comisión de Hacienda del Senado rechazó dos de los tres vetos presidenciales a la megarreforma

Durante la revisión de los vetos presidenciales ingresados a la megarreforma del Ejecutivo, la Comisión de Hacienda del Senado dejó un saldo dividido para La Moneda, al aprobar sólo una de las observaciones ingresadas por el Presidente José Antonio Kast y sufrir la caída de las otras dos por el descuelgue de votos oficialistas.

En la sesión, la instancia legislativa aprobó el veto para eliminar la norma aprobada por el Congreso que prohibía de forma absoluta el anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses o capitalización de intereses). Sin embargo, el Gobierno no logró salvar las observaciones relativas al pago a las pymes en un plazo de 30 días ni la norma sobre el derecho al olvido financiero.

Ambos vetos resultaron rechazados en la comisión tras el voto en contra de la senadora María José Gatica (RN), mientras que en el pago a las pymes se abstuvo Rodolfo Carter (independiente).

"No pensé que iba a salir contento de esta Comisión de Hacienda, porque se respaldó el pago a 30 días para las pymes y también se respaldó el derecho al olvido financiero. Me parece que es una buena noticia. Esperemos que no sea de corta vida", señaló el senador Diego Ibáñez (FA).

"Es una irradiación que tiene que provocar el senador que acá votó a favor —Carter y Gatica— en sus bancadas para que se sostenga esta mayoría en la Sala", añadió el opositor.

Ante el escenario adverso en la comisión, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, dijo que "los parlamentarios tienen derecho a tener una posición distinta", pero indicó que va a "conversar con ellos" y que espera "una mayor acogida".

Consultado sobre los efectos legislativos en caso de que la Sala del Senado confirme el rechazo a los vetos del Ejecutivo, explicó que, dado que las observaciones ya venían aprobadas desde la Cámara de Diputados, en la práctica "no habría ley sobre la materia", por lo que las iniciativas sobre anatocismo, pago a pymes a 30 días y olvido financiero quedarían sin regulación legal dentro del proyecto.

Mientras los vetos se definían en el Congreso, el debate sobre el resto de la megarreforma se mantuvo en el Tribunal Constitucional (TC).