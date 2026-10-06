[PREVIA] Antofagasta quiere aprovechar la localía ante la U en la ida de cuartos en Copa Chile

Deportes Antofagasta y Universidad de Chile medirán fuerzas este miércoles en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán", desde las 19:00 horas (23:00 GMT), en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

El cuadro puma clasificó a esta instancia tras eliminar con un 5-2 global a Deportes Iquique y tratará sacar ventaja de la localía para sacudir a los azules.

Además, el equipo de Luis Marcoleta llega encendido, ya que el pasado fin de semana venció a Rangers en la Liga de Ascenso, manteniéndose firme en zona de liguilla.

La posible oncena de los nortinos será con Juan Pablo Cisternas; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba; Nelson Sepúlveda, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra; Diego Rojas; Matías Gallegos y Brayan Hurtado.

Los azules, por su lado, avanzaron en una polémica llave con Everton, que quedó marcada por los graves incidentes que protagonizaron barristas de la U en el partido de ida en Sausalito, provocando una suspensión por lanzamiento de bengalas a la cancha.

Finalmente, la U clasificó tras sostener el triunfo de la ida: Se reanudaron los minutos que faltaban el Estadio Nacional el día 27 de septiembre; y en esa misma tarde, se jugó la revancha, con empate 1-1 que favoreció en el global a los azules.

Para la visita a los pumas, el cuadro azul no contará con Charles Aránguiz, por decisión técnica de Fernando Gago, quien priorizó resguardarlo para el partido contra Ñublense del próximo lunes en la Liga de Primera.

La probable oncena de los azules será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Tobías Reinhardt, Maxi Guerrero; Javier Altamirano; Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas.

El duelo será arbitrado por Rodrigo Carvajal.

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