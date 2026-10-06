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Tópicos: País | Policial

Hombre murió tras inundación de paso bajo nivel en San Bernardo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Personal de emergencia presume que la víctima fatal vivía en la calle.

Hombre murió tras inundación de paso bajo nivel en San Bernardo
 ATON (archivo)

El cuerpo de la víctima fue hallado en Avenida San José con Barros Arana.
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En medio de las intensas lluvias en la capital, un hombre que aparentemente vivía en la calle falleció tras la inundación de un paso bajo nivel en la comuna de San Bernardo.

Personal de Bomberos y del municipio resguarda el sitio del suceso, ubicado en Avenida San José con Barros Arana, y realiza las primeras diligencias a la espera de que llegue Carabineros.

El tránsito está completamente cortado en ese sector, donde también se reportó que dos vehículos y un camión quedaron atrapados por la lluvia, según 24 Horas.

Un balance publicado por TransporteInforma en X indica que San Bernardo es la comuna capitalina con más afectación en pasos bajo nivel producto del sistema frontal.

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