22:20 - | Vecinos de varios sectores de Maipú dicen percibir un fuerte olor a gas, pero desde el municipio aclararon que no se trata de esa emanación, sino que hubo un colapso interno del alcantarillado producto del agua lluvia

22:20 - | Alcalde Tomás Vodanovic: En los puntos más críticos, estamos permanentemente trabajando con maquinaria, motobomba y cuadrillas municipales para hacer desvíos de agua en caso de que sea necesario

22:18 - | Alcalde Tomás Vodanovic: Siempre trabajamos en la limpieza de sumideros, podas preventivas, entregas preventivas de mangas plásticas, sacos y ayudas a los barrios que sabemos que tienen afectación con mayor probabilidad, dada la ausencia de colectores de aguas lluvias

22:14 - | Si bien el caudal del canal Santa Marta, en la comuna de Maipú, está cerca de su máxima capacidad, se descartó que presente algún riesgo de desborde durante la madrugada y la mañana del miércoles

21:54 - | La municipalidad dispondrá maquinarias que limpien la vía, y se coordinó con personal del Serviu para monitorear las condiciones de la ladera del cerro

21:53 - | El evento obligó a cerrar parcialmente una pista en dirección a Viña del Mar, así como una pista de calle Toro Herrera de Recreo, correspondiente a la parte superior de la zona del deslizamiento

21:52 - | Por otro lado, las precipitaciones causaron un nuevo derrumbe en la Avenida España, arteria principal desde Valparaíso hacia Viña del Mar, a la altura del puente Capuchinos, poco antes de llegar al Reloj de Flores http://prontus2.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20261006/imag/foto_0000001820261006214034.jpg

21:49 - | Según el balance preliminar de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 13.105 clientes de la capital están sin suministro eléctrico producto del sistema frontal

21:48 - | Durante el entretiempo, el árbitro comprobó que la pelota no rebotaba en el césped y quedaba clavada en la cancha.

21:47 - | La fuerte lluvia en Santiago también obligó a suspender el partido que disputaban esta noche Colo Colo y Puerto Montt en el Estadio Monumental

21:44 - | Varios vehículos se quedaron detenidos en el sector, por lo que los conductores debieron salir del centro comercial empujándolos

21:44 - | Por ejemplo, la calle se encuentra completamente anegada en Avenida Aeropuerto con Vista Alegre, en una de las salidas del Mallplaza Oeste en la comuna de Cerrillos