22:20 -
| Vecinos de varios sectores de Maipú dicen percibir un fuerte olor a gas, pero desde el municipio aclararon que no se trata de esa emanación, sino que hubo un colapso interno del alcantarillado producto del agua lluvia
22:20 -
| Alcalde Tomás Vodanovic: En los puntos más críticos, estamos permanentemente trabajando con maquinaria, motobomba y cuadrillas municipales para hacer desvíos de agua en caso de que sea necesario
22:18 -
| Alcalde Tomás Vodanovic: Siempre trabajamos en la limpieza de sumideros, podas preventivas, entregas preventivas de mangas plásticas, sacos y ayudas a los barrios que sabemos que tienen afectación con mayor probabilidad, dada la ausencia de colectores de aguas lluvias
22:14 -
| Si bien el caudal del canal Santa Marta, en la comuna de Maipú, está cerca de su máxima capacidad, se descartó que presente algún riesgo de desborde durante la madrugada y la mañana del miércoles
21:54 -
| La municipalidad dispondrá maquinarias que limpien la vía, y se coordinó con personal del Serviu para monitorear las condiciones de la ladera del cerro
21:53 -
| El evento obligó a cerrar parcialmente una pista en dirección a Viña del Mar, así como una pista de calle Toro Herrera de Recreo, correspondiente a la parte superior de la zona del deslizamiento
21:52 -
| Por otro lado, las precipitaciones causaron un nuevo derrumbe en la Avenida España, arteria principal desde Valparaíso hacia Viña del Mar, a la altura del puente Capuchinos, poco antes de llegar al Reloj de Flores
http://prontus2.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20261006/imag/foto_0000001820261006214034.jpg
21:49 -
| Según el balance preliminar de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 13.105 clientes de la capital están sin suministro eléctrico producto del sistema frontal
21:48 -
| Durante el entretiempo, el árbitro comprobó que la pelota no rebotaba en el césped y quedaba clavada en la cancha.
21:47 -
| La fuerte lluvia en Santiago también obligó a suspender el partido que disputaban esta noche Colo Colo y Puerto Montt en el Estadio Monumental
21:44 -
| Varios vehículos se quedaron detenidos en el sector, por lo que los conductores debieron salir del centro comercial empujándolos
21:44 -
| Por ejemplo, la calle se encuentra completamente anegada en Avenida Aeropuerto con Vista Alegre, en una de las salidas del Mallplaza Oeste en la comuna de Cerrillos
21:43 -
| La intensa lluvia que cae sobre la zona central, y que se prolongará por toda la semana, genera preocupación entre autoridades y vecinos