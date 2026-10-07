La Roja se desahogó con un triunfo sobre México en el fin de su gira por Norteamérica

La selección chilena sumó un bálsamo a su complejo presente gracias a su triunfo por 2-0 frente a México en su tercer y último amistoso de la fecha FIFA en Norteamérica.

El elenco nacional supo aprovechar dos opciones en el segundo tiempo gracias a las definiciones Maximiliano Gutiérrez (54') y Vicente Pizarro (65'), aprovechando los espacios de un elenco "azteca" que realizó ocho modificaciones en su alineación.

El encuentro inició con una atajada tempranera de Lawrence Vigouroux a un tiro cruzado del lateral Jesús Gallardo en los cuatro minutos de partido, aunque luego ambos elencos intercambiaron el protagonismo.

Gonzalo Tapia batalló solo contra la defensa mexicana un par de veces, arreglándoselas para terminar la jugada. Por su parte, Maximiliano Gutiérrez tuvo un buen desborde que culminó con un pase deficiente a Darío Osorio, para minutos después sacar un gran remate que acabó ancho por poco.

México, en tanto, forzó otra intervención de Vigouroux a la media hora y uno de sus pases bombeados encontró a Germán Berterame, aunque el "9" no pudo conectar bien de cabeza.

Los norteamericanos dominaron la tenencia del balón en la etapa inicial, con una alta presión a la salida chilena. Por su parte, La Roja apostó por el repliegue hasta recuperar, tocar y mandar pelotazos para atacar las bandas. Más allá de las ganas demostradas por ambos bandos, se fueron al descanso 0-0.

Tras el descanso, México continuó con la tenencia del balón, pero Chile fue efectivo para aprovechar dos arremetidas con espacio por las bandas.

A los 54' Maximiliano Gutiérrez cedió para Gonzalo Tapia, quien devolvió con un pase filtrado perfecto. Así, el exHuachipato abrió el marcador con definición entre las piernas de Alex Padilla.

Casi 10 minutos después, Rafael Márquez reordenó todo su equipo con cinco cambios a la vez. Chile aprovechó que México se estaba adaptando para colocar el 2-0, mediante la combinación entre Darío Osorio y Vicente Pizarro, que se vistió de goleador en el área.

El elenco mexicano siguió sumando cambios, movida que desdibujó aún más sus planos y favoreció al equipo de Nicolás Córdova, que simplemente debió administrar el tiempo restante con defensa numerosa y uno que otro intento por, nuevamente, golpear con velocidad por fuera.

La gran polémica del partido llegó al minuto 72: A la espera de un tiro libre contra el área chilena, Everardo López le dio un puñetazo en la cara a Gabriel Suazo. Pese a la evidente agresión, el juez canadiense Filip Dujic dejó todo en una simple tarjeta amarilla para el mexicano, aún cuando el partido contó con el sistema VAR.

Ya sobre la hora, México lanzó "ollazos" infructuosos que Chile supo defender para sostener el cero en sus redes. Como punto negativo, la transmisión televisiva de Mega reportó que en el cierre del encuentro algunos aficionados mexicanos agredieron a chilenos, con los guardias tardando algunos minutos en reaccionar.

De esta manera, La Roja pudo dejar atrás las derrotas ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2), maquillando de paso su turbulento presente luego del polémico abandono de Marcelino Núñez y las críticas al manejo de Nicolás Córdova.

El "Equipo de Todos" cerrará el año con un ida y vuelta contra Colombia en la fecha FIFA de noviembre: El viernes 13 de noviembre de visita y el martes 17 en el Estadio Nacional.

Ficha del México vs. Chile:

MÉXICO (0): Alex Padilla; Everardo López, Dagoberto Espinoza (64' Jorge Sánchez), Israel Reyes, Jesús Gallardo (64' Johan Vásquez); Erik Lira [C] (64' Denzell García), Obed Vargas (71' Santiago Sandoval), Alvaro Fidalgo (81' Angel Márquez); Roberto Alvarado (64' Isaías Violante), Germán Berterame (71' Hugo Camberos) , Armando González (64' Santiago Giménez). DT: Rafael Márquez

CHILE (2): Lawrence Vigouroux; Jonathan Villagra, Paulo Díaz, Diego Ulloa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría (45' Víctor Felipe Méndez), Vicente Pizarro (84' Matías Sepúlveda), Gabriel Suazo [C] (90+1' Igor Lichnovsky); Darío Osorio (84' Ben Brereton), Maximiliano Gutiérrez (78' César Pérez), Gonzalo Tapia (90+1' Lucas Cepeda). DT: Nicolás Córdova

ESTADIO: Los Angeles Memorial Coliseum (Estados Unidos)

ARBITRO: Filip Dujic (CAN)

PÚBLICO: 56.529 espectadores

GOLES: 0-1: 54' Maximiliano Gutiérrez (CHI); 0-2: 65' Vicente Pizarro (CHI)

TARJETAS AMARILLAS: 44' Jesús Gallardo (MEX); 72' Everardo López (MEX); 77' Darío Osorio (CHI); 80' Jorge Sánchez (MEX)