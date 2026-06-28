Puerto Montt superó a Concepción y se encaramó a la cima de su grupo en Copa Chile
El elenco del "Delfín" consiguió su primera victoria en este certamen.
El elenco del "Delfín" consiguió su primera victoria en este certamen.
Deportes Puerto Montt demostró que está para dar pelea en el Grupo H de la Copa Chile, ya que venció 2-0 a Deportes Concepción y se encaramó al liderato con 7 puntos.
El primer triunfo del equipo dirigido por Emilio Mancilla en el certamen contó con un golazo de Salvador Negrete (46') y otro del venezolano Reiner Castro (61') para consumar el resultado.
Con esto, el "Delfín" rebasó a Deportes Temuco que figuraba con 5 unidades y dejó tercero a los "lilas" con 4. El grupo lo cierra Huachipato con 3 puntos.
En su próximo desafío, Puerto Montt hará de anfitrión ante los "acereros" este 5 de julio y Concepción le tocará visitar al mismo equipo el 2 del mencionado mes.