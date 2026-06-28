Puerto Montt superó a Concepción y se encaramó a la cima de su grupo en Copa Chile

Deportes Puerto Montt demostró que está para dar pelea en el Grupo H de la Copa Chile, ya que venció 2-0 a Deportes Concepción y se encaramó al liderato con 7 puntos.

El primer triunfo del equipo dirigido por Emilio Mancilla en el certamen contó con un golazo de Salvador Negrete (46') y otro del venezolano Reiner Castro (61') para consumar el resultado.

Con esto, el "Delfín" rebasó a Deportes Temuco que figuraba con 5 unidades y dejó tercero a los "lilas" con 4. El grupo lo cierra Huachipato con 3 puntos.

En su próximo desafío, Puerto Montt hará de anfitrión ante los "acereros" este 5 de julio y Concepción le tocará visitar al mismo equipo el 2 del mencionado mes.