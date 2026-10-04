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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[Radio en vivo 🎙] O'Higgins iguala con D. Concepción en su revancha por cuartos de Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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La Copa Chile 2026 continúa con su acción con la disputa de las revanchas en cuartos de final, donde quedarán definidos tres de los cuatro semifinalistas del certamen.

Sigue los resultados y la programación en vivo y online en Cooperativa.cl:

Cuartos de final - Duelos de revancha

Domingo 4 de octubre

Martes 6 de octubre

  • Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Miércoles 21 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta. 20:00 horas. Estadio por confirmar.

Programación pendiente

  • Unión La Calera vs. Cobreloa o Coquimbo Unido

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