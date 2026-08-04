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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

San Felipe confirmó cambio de estadio para duelo ante la U por Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo pendiente del Grupo D no se podrá jugar en Quillota debido a una falla eléctrica en el Estadio "Lucio Fariña".

San Felipe confirmó cambio de estadio para duelo ante la U por Copa Chile
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Unión San Felipe confirmó un cambio de recinto para el partido pendiente por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Chile, donde debe recibir a Universidad de Chile.

El choque entre el "Uní-Uní" y el cuadro azul ya no se disputará en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, sino que se trasladará al Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

La decisión se tomó debido a la falla eléctrica que sufrió el reducto quillotano el pasado sábado, tras la explosión de un transformador ubicado en el techo de la tribuna preferencial. Dicho incidente ya había obligado a suspender el encuentro entre Deportes Limache y Ñublense por la 17° fecha del Campeonato Nacional.

De esta manera, el compromiso entre San Felipe y la U se jugará este miércoles 5 de agosto a partir de las 18:00 horas en el recinto calerano.

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