San Felipe confirmó cambio de estadio para duelo ante la U por Copa Chile

Unión San Felipe confirmó un cambio de recinto para el partido pendiente por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Chile, donde debe recibir a Universidad de Chile.

El choque entre el "Uní-Uní" y el cuadro azul ya no se disputará en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, sino que se trasladará al Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

La decisión se tomó debido a la falla eléctrica que sufrió el reducto quillotano el pasado sábado, tras la explosión de un transformador ubicado en el techo de la tribuna preferencial. Dicho incidente ya había obligado a suspender el encuentro entre Deportes Limache y Ñublense por la 17° fecha del Campeonato Nacional.

De esta manera, el compromiso entre San Felipe y la U se jugará este miércoles 5 de agosto a partir de las 18:00 horas en el recinto calerano.