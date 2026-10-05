Sólo por HBO Max: ¿Cuándo ver el duelo entre Antofagasta y la U en la Copa Chile?

Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se enfrentarán este miércoles en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán", en la ida de cuartos de final de la Copa Chile.

El duelo está programado para las 19:00 horas (22:00 GMT) del miércoles 7 de octubre y sólo tendrá transmisión a través de streaming, en la plataforma HBO Max.

El cuadro puma llegó a esta instancia tras eliminar con un categórico 5-2 global a Deportes Iquique, y espera sacar ventaja de la localía en el primer partido.

Los azules, por su lado, avanzaron en una polémica llave con Everton, que quedó marcada por los graves incidentes que protagonizaron barristas de la U en el partido de ida en Sausalito, provocando una suspensión por lanzamiento de bengalas a la cancha.

Finalmente, la U clasificó tras sostener el triunfo de la ida: Se reanudaron los minutos que faltaban el Estadio Nacional el día 27 de septiembre; y en esa misma tarde, se jugó la revancha, con empate 1-1 que favoreció en el global a los azules.

Todos los detalles del partido los podrás seguir este miércoles en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.