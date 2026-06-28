Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago6.3°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Unión La Calera goleó a Santiago Wanderers y recuperó terreno en su grupo de Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cementeros" aprovecharon que el rival optó por formar con los campeones de la Copa Libertadores sub 20.

Unión La Calera goleó a Santiago Wanderers y recuperó terreno en su grupo de Copa Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión La Calera consiguió un cómodo triunfo como local en la Copa Chile después de golear 4-0 a Santiago Wanderers en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar", resultado que le permitó entrar a la disputa de la clasificación a los octavos del Grupo D.

Pese a no ganar en este torneo, los "cementeros" aprovecharon la inexperiencia del joven equipo porteño y Bayron Oyarzo abrió la cuenta antes del minuto tras aprovechar un error en el fondo del meta Avello.

Este resultado se mantuvo hasta el complemento, cuando el cuadro conformado por los campeones de la Copa Libertadores sub 20 cometió otro error que Francisco Pozzo (48') aprovechó para estirar las diferencias.

Tras esto, nuevamente Oyarzo apareció con su doblete (51') para liquidar el marcador y finalmente fue Martín Hiriart (89') quien sentenció las cifras.

La goleada de los caleranos los deja con 4 puntos en el grupo D, igualando transitoriamente a la U y sigue en pelea por avanzar a la segunda fase de la Copa Chile. En tanto, Wanderers quedó colista con 3 unidades.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada