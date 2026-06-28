Unión La Calera goleó a Santiago Wanderers y recuperó terreno en su grupo de Copa Chile

Unión La Calera consiguió un cómodo triunfo como local en la Copa Chile después de golear 4-0 a Santiago Wanderers en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar", resultado que le permitó entrar a la disputa de la clasificación a los octavos del Grupo D.

Pese a no ganar en este torneo, los "cementeros" aprovecharon la inexperiencia del joven equipo porteño y Bayron Oyarzo abrió la cuenta antes del minuto tras aprovechar un error en el fondo del meta Avello.

Este resultado se mantuvo hasta el complemento, cuando el cuadro conformado por los campeones de la Copa Libertadores sub 20 cometió otro error que Francisco Pozzo (48') aprovechó para estirar las diferencias.

Tras esto, nuevamente Oyarzo apareció con su doblete (51') para liquidar el marcador y finalmente fue Martín Hiriart (89') quien sentenció las cifras.

La goleada de los caleranos los deja con 4 puntos en el grupo D, igualando transitoriamente a la U y sigue en pelea por avanzar a la segunda fase de la Copa Chile. En tanto, Wanderers quedó colista con 3 unidades.