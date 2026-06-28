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[VIDEO] Lucero apareció para la ventaja de la U sobre San Felipe en la Copa Chile
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero marcó el primero de los azules en el Nacional.
El delantero marcó el primero de los azules en el Nacional.
El delantero argentino Juan Martín Lucero apareció en el minuto 41, tras asistencia de Javier Altamirano, y soltó un remate de diestra para anotare el 1-0 de U. de Chile sobre Unión San Felipe en el Estadio Nacional, en la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Chile.
Revisa el gol de Lucero para la U: