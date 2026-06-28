[VIDEO] Lucero apareció para la ventaja de la U sobre San Felipe en la Copa Chile

El delantero argentino Juan Martín Lucero apareció en el minuto 41, tras asistencia de Javier Altamirano, y soltó un remate de diestra para anotare el 1-0 de U. de Chile sobre Unión San Felipe en el Estadio Nacional, en la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Chile.

Revisa el gol de Lucero para la U: