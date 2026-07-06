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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Recoleta sorprendió a Colo Colo con un penal de Branco Provoste

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los albos se complicaron en los primeros compases del partido en el Monumental.

[VIDEO] Recoleta sorprendió a Colo Colo con un penal de Branco Provoste
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Deportes Recoleta sorprendió a Colo Colo y abrió el marcador en el Estadio Monumental, con un penal ejecutado por Branco Provoste (19'), en la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Chile.

Revisa el gol de Recoleta ante Colo Colo: 

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