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[VIDEO] Recoleta sorprendió a Colo Colo con un penal de Branco Provoste
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Autor: Redacción Cooperativa
Los albos se complicaron en los primeros compases del partido en el Monumental.
Los albos se complicaron en los primeros compases del partido en el Monumental.
Deportes Recoleta sorprendió a Colo Colo y abrió el marcador en el Estadio Monumental, con un penal ejecutado por Branco Provoste (19'), en la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Chile.
Revisa el gol de Recoleta ante Colo Colo: