"No hay comparación": USAR de Bomberos explica por qué el desastre en Venezuela supera al 27-F

Tras regresar de una misión internacional de 10 días en la ciudad de La Guaira, el oficial de enlace del Grupo USAR de Bomberos, Kevin Bedwell, aseguró este lunes en Cooperativa que la destrucción observada tras los recientes terremotos en Venezuela "no tiene punto de comparación" con las afectaciones sufridas en Chile por sismo de febrero de 2010.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, el rescatista, que fue recibido junto a su unidad con un homenaje en el Palacio de La Moneda, explicó que los voluntarios chilenos se enfrentaron a un escenario de colapso masivo de infraestructura que obligó a aplicar protocolos de búsqueda y rescate bajo estándares internacionales de las Naciones Unidas.

Al ser consultado sobre la magnitud de la tragedia, Bedwell afirmó que "no hay punto de comparación entre lo que pasó el 2010 (en Chile) con el desastre de Venezuela, sobre todo en la ciudad de La Guaira".

Los rescatistas chilenos fueron homenajeados en La Moneda tras participar en las labores de búsqueda entre escombros. (FOTO: Prensa Presidencia).

"Había cuadras, filas completas de edificios colapsados, había poblaciones completas en el suelo. El nivel de desastre era muy amplio, decenas de edificios colapsados uno tras otro. Entonces, no hay un nivel de comparación con lo que hemos vivido acá en Chile el último tiempo", enfatizó el experto.

Las labores de búsqueda

La labor del equipo chileno se basó en la normativa internacional del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag, por sus siglas en inglés), dependiente de la ONU, que permite que brigadas de distintos países hablen un mismo lenguaje técnico.

"Una vez que se define la sectorización, nosotros aplicamos a los diferentes equipos de rescate disponibles una búsqueda. Esta búsqueda va definiendo prioridades de rescate y nosotros vamos a priorizar siempre un lugar donde tengamos víctimas vivas confirmadas y en el menor tiempo de ejecución de rescate", comentó Bedwell.

"Esas son las que van a tener mayor atención sobre otras. Y así la célula de coordinación va asignando a los diferentes grupos para rescatar las vidas lo máximo posible", añadió.

Finalmente, el rescatista hizo un llamado a valorar la cultura sísmica nacional, subrayando que la labor de bomberos es el último eslabón de la prevención.