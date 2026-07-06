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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | EE.UU.

Pérez Mackenna se reunió con Rubio: "La relación con EE.UU. se resintió, pero la estamos recomponiendo"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Tras la cita en Washington, el canciller reafirmó al país norteamericano como "el principal socio estratégico" de Chile.

Promovió un programa de inversiones enfocado en áreas clave como seguridad regional y minerales críticos.

Pérez Mackenna se reunió con Rubio:
 Cancillería

El acercamiento coincide con la incorporación del Ejecutivo chileno al proyecto de seguridad estadounidense 'Escudo de las Américas', orientado a contrarrestar la delincuencia internacional y la influencia de China.

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El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, dijo este lunes que la relación con Estados Unidos "se había resentido durante un tiempo" y aseguró que ahora "se está recomponiendo", tras reunirse en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Es una relación que se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo para el mejor interés de Chile y hemos avanzado mucho en estas reuniones", afirmó el ministro en una declaración pública a la salida del encuentro en el Departamento de Estado.

Pérez Mackenna subrayó que "Estados Unidos es el principal socio estratégico" de Chile y que el objetivo de la reunión fue "construir una alianza para el mejor desarrollo de nuestros pueblos".

"Chile está listo para recibir inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos, en los distintos sectores", añadió.

El Presidente José Antonio Kast es uno de los principales aliados de Donald Trump y nada más llegar al poder en marzo pasado se integró a la iniciativa 'Escudo de las Américas', lanzada en marzo por el gobernante estadounidense para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.

Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos.

China es el principal socio comercial de Chile, mientras que Estados Unidos es su mayor inversionista extranjero, por lo que mantener los equilibrios entre ambas potencias se ha convertido en uno de los principales retos diplomáticos y económicos de Kast.

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