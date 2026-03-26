Audax Italiano advierte a la U: Podemos hacer buen partido, venimos de una buena racha

En la antesala del duelo entre Audax Italiano y Universidad de Chile, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, el defensa itálico Diego Monreal anticipó el compromiso y se mostró seguro en poder mantener el buen momento del equipo.

"Obviamente jugar contra la U es difícil, pero confiado. Sabemos que podemos hacer un buen partido, venimos de una buena racha, así que tenemos que seguir demostrando lo mismo y aparte estaremos de local, así que eso también tiene que validarnos", comentó Monreal.

"Es un grupo difícil, parejo. Quizás no hay un equipo que destaque tanto, pero tenemos confianza en que podemos hacer un buen torneo", añadió el zaguero.

El conjunto de La Florida lidera el Grupo D con seis puntos, mientras Unión La Calera le sigue con tres unidades y Universidad de Chile y Deportes La Serena cierran la zona con un punto.

Itálicos y laicos se enfrentarán el martes 31 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.