Audax se estrenó en la Copa de Liga con un triunfo a domicilio ante La Calera

Audax Italiano comenzó con pie derecho su periplo por la inédita Copa de la Liga este viernes, ya que consiguió imponerse 0-1 en su visita ante Unión La Calera para hacerse con el liderato del Grupo D en el inicio del nuevo certamen.

A sabiendas de la igualdad entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, ambos equipos arribaron al "Nicolás Chahuán Nazar" sabiendo que un resultado positivo los proyectaría bien en un torneo donde solo avanza el mejor clasificado de cada zona.

Pese a la paridad, una pierna en alto de Nicolás Palma propició un cobro penal que fue aprovechado por el ariete Franco Troyansky (22'). El argentino no falló ante Nelson Espinoza y estableció la solitaria conquista.

Posterior a ello, la acción continuaría en los pórticos y fue Tomás Ahumada quien se erigió como la figura del encuentro para evitar que el anfitrión consiguiese un empate. Ante la falta de volumen ofensivo, se terminó concretando la victoria itálica.

Ahora los pupilos de Gustavo Lema se proyectan para recibir a La Serena el próximo miércoles 25 de marzo, mientras que los de Martin Cicotello tendrán una difícil faena en la segunda fecha ante Universidad de Chile el martes 24 de dicho mes.