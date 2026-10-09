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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Codina puso en duda la final de la Copa de la Liga en el Claro Arena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delegado presidencial de la Región Metropolitana aseguró que no existe certeza sobre la realización del duelo entre Coquimbo Unido y O'Higgins, debido a las consecuencias del aluvión que afectó a Las Condes.

Codina puso en duda la final de la Copa de la Liga en el Claro Arena
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El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, puso en duda la realización de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, programada para el viernes 16 de octubre en el Claro Arena, debido a las consecuencias del grave aluvión que afectó a Las Condes.

"La verdad es que no te puedo dar certeza. Lo del partido de fútbol del viernes, la final de la Copa de la Liga, nos encantaría que las condiciones sean las propicias para que se pueda desarrollar el encuentro, pero depende mucho de cómo podamos ir recuperando esta zona de la ciudad", señaló.

Codina explicó que la prioridad está puesta en recuperar las condiciones de seguridad y circulación en el sector, luego de una emergencia que ya provocó la suspensión del encuentro entre Universidad Católica y Audax Italiano.

"Es imposible mañana contar aquí con la circulación de miles de personas y también con las condiciones de seguridad, tanto para quienes residen como para quienes concurren. Así que solo pedimos un poquito de comprensión", sostuvo.

De todas formas, la autoridad manifestó la intención de recuperar cuanto antes el recinto para la actividad deportiva: "Nos interesa tener lo antes posible la infraestructura deportiva a disposición. Vamos a hacer todo lo posible porque tengamos en el corto plazo nuevamente el Claro Arena a disposición de las personas y del deporte".

La final entre Coquimbo Unido y O'Higgins está fijada para el viernes 16 de octubre a las 20:30 horas, aunque su realización depende ahora de la recuperación del entorno y de las condiciones de seguridad en San Carlos de Apoquindo.

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