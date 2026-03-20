Colo Colo pone a prueba su buen momento ante Coquimbo en su debut por la Copa de la Liga

Con la tranquilidad del liderato en la Liga de Primera, Colo Colo asume un nuevo desafío esta temporada cuando este sábado 21 de marzo reciba a Coquimbo Unido en el Monumental por su debut en el Grupo A de la Copa de la Liga, a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT).

El "Cacique" llega a la fase grupal de este nuevo torneo con un buen panorama, ya que con sus últimas victorias ante Audax Italiano y Huachipato consiguió volver a ser el puntero exclusivo de la Primera División después de un año y tres meses de no figurar con esta condición.

Bajo este panorama, Fernando Ortiz no dejará nada al azar y buscará seguir en racha alineando a: Fernando De Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Alvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Por su parte, el vigente monarca del certamen local llega con un tranco irregular bajo las órdenes de Hernán Caputto. Acumulando cuatro partidos perdidos en lo que va de temporada, el cuadro "pirata" equiparó la cantidad de derrotas que tuvo en su 2025 de ensueño.

Buscando sacudirse de la caída ante la U en la Liga, el "barbón" formará con: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Martín Mundaca, Guido Vadalá, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen.

Bajo el arbitraje de Mario Salvo, todos los detalles de este interesante duelo por el Grupo A podrás seguirlos gracias al Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión en las ondas de Cooperativa Deportes.