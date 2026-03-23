Colo Colo visita a D. Concepción con la misión de cosechar su primer triunfo en la Copa de la Liga

Colo Colo visita a Deportes Concepción este martes, desde las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio "Ester Roa", en la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga, con la misión de cosechar su primer triunfo en el torneo.

El cuadro albo, dirigido por Fernando Ortiz, empató con Coquimbo Unido en el Monumental y necesita la victoria para despegar en el certamen, considerando que solo el primero de cada grupo avanzará a las semifinales.

La gran ausencia en el "Cacique" es Arturo Vidal, referente y líder en la cancha, quien presentó molestias en el pasado empate con los piratas.

Por ese motivo, el "King" ni siquiera viajará a Collao, ya que el técnico decidió cuidarlo para evitar una lesión mayor.

Además de Vidal, otra baja clave en la defensa es Diego Ulloa, quien fue citado por Nicolás Córdova en La Roja para los amistosos con Cabo Verde y Nueva Zelanda en la fecha FIFA.

La formación que usará Colo Colo será con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Alvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Claudio Aquino; Leandro Hernández y Yastin Cuevas.

Deportes Concepción, por su parte, igualó 2-2 con Huachipato y espera aprovechar la localía para fortalecer el proceso de Walter Lemma, quien vivirá su segundo partido al mando de los lilas.

La posible oncena del equipo penquista será con César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo; Jorge Henríquez, Nelson Sepúlveda, Misael Dávila, Leonardo Valencia; Diego Carrasco; Ignacio Mesías y Carlos Escobar.

El duelo será arbitrado por Diego Flores, asistido por Edson Cisternas y Aldo Gómez; el cuarto juez será Cristian Galaz, y el VAR estará al mando de Nicolás Millas y Rodrigo Rivera.

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