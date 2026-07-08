Copa de la Liga: Coquimbo sacó una estrecha ventaja ante La Calera en inicio de las semifinales

Este miércoles, Coquimbo Unido inauguró las semifinales de ida de la Copa de la Liga con un triunfo de 1-0 en su visita a Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

La única cifra de la jornada llegó a los 29 minutos, con la definición por el segundo palo de Luis Riveros tras la arremetida y pase de Nicolás Johansen.

Ambos equipos batallaron, pero el marcador se mantuvo inamovible ante la falta de precisión en los últimos metros. En la recta final Riveros desaprovechó lo que pudo ser el 2-0 y Guido Vadalá lamentó un gol anulado por fuera de juego, mientras Unión La Calera reclamó un penal que se descartó de inmediato y tuvo una volea desviada sobre la hora.

La ida de las semifinales continuará este jueves 9 de julio a las 19:00 horas con el duelo de Ñublense y O'Higgins en Chillán, mientras la revancha de "piratas" y "cementeros" será este sábado 12 de julio a las 15:00 en el "Francisco Sánchez Rumoroso".