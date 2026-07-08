Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.7°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Copa de la Liga: Coquimbo sacó una estrecha ventaja ante La Calera en inicio de las semifinales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "piratas" pegaron primero en la región de Valparaíso.

Copa de la Liga: Coquimbo sacó una estrecha ventaja ante La Calera en inicio de las semifinales
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles, Coquimbo Unido inauguró las semifinales de ida de la Copa de la Liga con un triunfo de 1-0 en su visita a Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

La única cifra de la jornada llegó a los 29 minutos, con la definición por el segundo palo de Luis Riveros tras la arremetida y pase de Nicolás Johansen.

Ambos equipos batallaron, pero el marcador se mantuvo inamovible ante la falta de precisión en los últimos metros. En la recta final Riveros desaprovechó lo que pudo ser el 2-0 y Guido Vadalá lamentó un gol anulado por fuera de juego, mientras Unión La Calera reclamó un penal que se descartó de inmediato y tuvo una volea desviada sobre la hora.

La ida de las semifinales continuará este jueves 9 de julio a las 19:00 horas con el duelo de Ñublense y O'Higgins en Chillán, mientras la revancha de "piratas" y "cementeros" será este sábado 12 de julio a las 15:00 en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada