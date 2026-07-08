Carlos Palacios volvió a las canchas en triunfal amistoso de Boca ante Paranaense

Tras largos meses de ausencia, el chileno Carlos Palacios jugó su primer partido del año al ingresar durante el triunfo de Boca Juniors por 1-0 ante Atlético Paranaense en un amistoso de intertemporada, aprovechando el receso por el Mundial 2026.

El atacante nacional se perdió todo el primer semestre por una sinovitis en la rodilla derecha que sufrió en enero, previo a un amistoso de verano con Millonarios de Colombia.

La lesión en primer lugar se trató como una patología leve, pero finalmente requirió una operación a mediados de febrero, seguida de una lenta recuperación.

Aunque volvió a las prácticas en mayo, con guiños a Colo Colo en medio, Palacios finalmente volvió a jugar este miércoles a partir del minuto 67 de juego, tras reemplazar a Santiago Ascacibar en un cotejo que contó con múltiples cambios.

Williams Alarcón también sumó minutos, pues entró a los 57'. En cuanto al marcador, Lautaro Blanco desequilibró a los 27' con un golazo, mientras Paranaense sufrió la expulsión del arquero Aderbar Santos (59') por golpear a Leonel Flores con una parada en la cara tras despejar.