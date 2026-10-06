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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Copa de la Liga ya tiene programación para la final entre Coquimbo Unido y O'Higgins

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El duelo que definirá al campeón se disputará el próximo 16 de octubre en Santiago.

Copa de la Liga ya tiene programación para la final entre Coquimbo Unido y O'Higgins
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La Copa de la Liga ya tiene programación para su gran final entre Coquimbo Unido y O'Higgins, el encuentro que definirá al campeón de la competencia.

El decisivo compromiso quedó fijado para el 16 de octubre a las 20:30 horas y tendrá como escenario el Claro Arena de Santiago.

Coquimbo Unido y O'Higgins buscarán quedarse con el título luego de superar las fases previas del certamen y conseguir sus respectivos boletos para la definición.

Además del título, la definición tendrá un premio internacional de peso: El campeón de la Copa de la Liga clasificará a la Copa Libertadores 2027 como "Chile 3" y también asegurará su presencia en la Supercopa del fútbol chileno de 2027.

De esta manera, el trofeo de la Copa de la Liga tendrá dueño en Santiago en el choque entre el conjunto "pirata" y la escuadra de Rancagua.

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