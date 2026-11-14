Fontaine calificó de "balde de agua fría" hallazgos de falsa producción en Codelco

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, catalogó este sábado como un "balde de agua fría" los episodios de falsa producción al interior de la cuprífera estatal durante el periodo 2024-2025.

A través de su cuenta en la red social X, la máxima autoridad de la empresa estatal abordó los alcances del informe técnico que él mismo instruyó una vez instalado en su cargo, advirtiendo el impacto generado hacia la credibilidad pública de la corporación.

"Mi primera propuesta al directorio fue instruir una auditoría externa de la producción 2024-25 para saber la verdad y los responsables. Los primeros reportes de falsa producción ya se había efectuado antes que asumiera. Para mí fueron un balde de agua fría", cuestionó Fontaine.

En esta línea, señaló que "los episodios de falsa producción han afectado la confianza en Codelco y su reputación", arremetiendo contra los responsables que "vulneraron la ética y las normas afectando también injustamente sus trabajadores".

"Mi deber es proteger y fortalecer Codelco recuperando confianzas", enfatizó la autoridad sobre su mandato al mando de la minera pública.

Persecución de responsabilidades y resguardo del patrimonio estatal

La confirmación de estas irregularidades colocó bajo escrutinio la efectividad de los protocolos de supervisión que garantizan la fidelidad de la información interna, insumo determinante para la planificación de metas y la proyección presupuestaria de la minera pública.

Frente a este escenario, Fontaine confirmó que el directorio asumió el compromiso de avanzar hasta el total esclarecimiento de los hechos, con el objetivo de individualizar a los involucrados y aplicar sanciones administrativas directas a quienes aún se desempeñen en la corporación.

De manera paralela, la administración de la cuprífera desplegará gestiones orientadas a recuperar los recursos económicos que se hayan visto perjudicados, junto con instaurar controles internos más rigurosos que aseguren que los registros reflejen únicamente el mineral efectivamente extraído.