Coquimbo Unido y O'Higgins buscan hacer historia y ser el campeón de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido y O'Higgins de Rancagua buscarán hacer historia este sábado, cuando se enfrenten desde las 18:30 horas (21:30 GMT) en Santa Laura, en la primera final de la Copa de la Liga de la ANFP.

Piratas y celestes intentarán inaugurar el palmarés del nuevo torneo, que además entrega un valioso cupo internacional: El "Chile 3" para la Copa Libertadores 2027.

El conjunto aurinegro llegó a esta instancia tras dar una de las sorpresas en la fase grupal, que solo daba un cupo a las semifinales.

El equipo de Hernán Caputto clasificó invicto en el Grupo A, eliminado a Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción, con cuatro victorias y dos empates.

En semifnales, Coquimbo sufrió ante Unión La Calera y consiguió el pasaje a la final tras ganar por 5-4 los lanzamientos penales, con Diego Sánchez como figura.

Para este sábado, la formación será con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Guido Vadalá; Cristián Zavala, Benjamín Chandía y Luis Riveros.

O'Higgins, por su lado, avanzó como líder del Grupo C, despachando a Everton, Deportes Limache y Palestino.

En las semifinales, su rival fue Ñublense y también la llave se resolvió desde los 12 pasos, y también el arquero fue figura en esta definición, Omar Carabalí.

La oncena que usará el técnico Lucas Bovaglio en el "Capo de Provincia" será con Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Brian Rabello; Ignacio Schor, Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo.

Esta definición también es historiada en lo extradeportivo, ya que sufrió dos reprogramaciones.

Originalmente está fijada para julio y se iba a disputar en Valparaíso, pero fue cancelada por el sistema frontal que estaba pronosticado para la Zona Central del país.

La segunda fecha fijada fue el viernes 16 de octubre en el Claro Arena, pero un aluvión en Las Condes llevó a una nueva suspensión.

La final de la Copa de la Liga será arbitrada por Franco Jiménez y el VAR estará a cargo de Juan Lara.

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