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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Vidal pidió a Zampedri, Aránguiz y Vargas para La Roja: "No importa la edad"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Si eres figura y lo estás haciendo bien, tienes que estar en la selección", apuntó el 'King'.

Vidal pidió a Zampedri, Aránguiz y Vargas para La Roja:
 Photosport / Mega (Captura)
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En su nuevo rol como comentarista de la selección chilena, Arturo Vidal analizó el amistoso ante Colombia y candidateó a los experimentados Fernando Zampedri, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas para vestir nuevamente La Roja.

"Si tuviera que jugar un partido importante, yo (a Zampedri) lo llamaría. Llamaría siempre a los que están en mejor momento, no importa la edad", señaló en su 'react' para el canal Mega.

"Lo de la edad es una locura. Si tienes una edad y no puedes jugar en tu equipo, o no eres titular, no te llamo. Si eres figura y lo estás haciendo bien, tienes que estar en la selección. Listo, no importa la edad", argumentó.

"No voy a poner a 11 mayores de 35 años, pero sí lo hubiese llamado en esta. No tenemos '9' y se lo merece, por todos los goles que ha hecho", cerró cobre el 'Toro'.

Posteriormente, apuntó a los bicampeones de América que juegan en Universidad de Chile: "A Vargas llámalo, porque está volando. ¿Qué vas a hacer? Aránguiz, si está bien, tienes que llamarlo. Ya después verás si tiene que jugar, pero está demostrando que está vigente, lo mismo el Edu".

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