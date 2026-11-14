Senador Sanhueza: Falta empatía en la oposición con las víctimas que vieron salir a sus abusadores

El senador Gustavo Sanhueza (UDI) criticó en Cooperativa la acusación constitucional que presentó la oposición en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la reducción de penas a condenados por abuso y violación de menores de edad, apuntando a que el sector busca transformarlo en "un gallito político".

"Aquí primero ha faltado empatía por parte de la oposición en transformar esto en un gallito político. Cada vez que se habla de este tema, cada vez que hablamos del ministro Rabat, no hay que olvidar que hay más de 300 víctimas que vieron salir a sus abusadores y que, obviamente, este tema les genera mucho dolor", aseveró el parlamentario.

En ese sentido, aseveró el Presidente José Antonio Kast tomó la decisión de mantener al líder de Justicia y le encargó trabajar en una solución. "Hay que focalizarse en eso", sostuvo, destacando el proyecto que presentó la bancada de la UDI para derogar el mecanismo de reducción de condenas y construir "una ley específicamente para algunos tipos de delitos donde es posible reinsertar a esas personas".

Respecto a la carta del exministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), que se manifestó en contra de eliminar el beneficio, Sanhueza señaló que "coincidimos en el fondo. Porque el propio ministro impulsó esta ley que restringía, por ejemplo, a los abusadores sexuales de tener este beneficio. Entonces, lo que yo no quiero que pase es que terminemos definiendo diferentes proyectos de ley para decir quiénes no pueden obtener el beneficio".

"Entiendo que la oposición tenga que hacer sus puntos políticos, pero creo que la instrumentalización de esto tampoco es sana para el país", apuntó sobre la acción emprendida por la oposición.

El senador Sanhueza agregó también que una acusación constitucional "desperdicia" una gran cantidad de horas del trabajo legislativo, y en "estos momentos que vive nuestro país no es sano para poder avanzar en solucionar los temas urgentes".

"Si nosotros nos focalizamos en buscar respuestas rápidas, en buscar los incentivos generar más empleo, para poder paliar esta crisis, yo creo que eso es lo que nos corresponde hoy día como Parlamento y no esta disputa política pequeña, si uno le pregunta a un ciudadano común y corriente: '¿Le cambia la vida si está el ministro Rabat ahí o no?' -que es una decisión presidencial-, hoy día no cambia. Tal vez el dolor que sufrieron esas más de 300 familias que han visto que sus victimarios salieron antes de tiempo, sí, a ellos les causa tal vez molestia que esté el ministro Rabat ahí", concluyó.

Presupuesto 2027

Sanhueza, que preside la Comisión de Educación del Senado, también abordó la discusión del proyecto de Presupuesto 2027, que llegó a la Cámara Alta con siete partidas sin recursos, entre ellas, la de Educación.

"Hemos tenido dos reuniones ya con el ministro Quiroz con miras a recalcar, por ejemplo, la importancia que tiene el 'Yo elijo mi PC' y esperamos que exista una respuesta positiva por parte del Gobierno en reponer estos recursos y ver de qué manera podemos, además, adicionarle que vayan acompañados de proyectos educativos", explicó el parlamentario.

Asimismo, detalló que en el proyecto de Liceos Bicentenario se hará una "especie de pausa", porque "se flexibilizaron ciertos requisitos". De esa forma, explicó que "se va inyecto una cantidad de recursos -que se nos comprometió el ministro-, pero es importante poder evaluar. Y aquellos liceos que no están cumpliendo los objetivos que se trazaron inicialmente, deben salir del programa si no están llegando a las metas establecidas".

Sanhueza también criticó la actitud de algunos diputados durante el debate del proyecto, coincidiendo con el ministro Quiroz: "Hay que lamentar el triste espectáculo que se dio en algunos pasajes de la discusión en la Cámara. Hay algunos parlamentarios que están capturados, yo diría, por las redes sociales".