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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Coquimbo venció a Colo Colo y le arrebató el liderato en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "pirata" se posicionó líder en el Grupo A a falta de una fecha para terminar el torneo.

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Coquimbo Unido dio un golpazo a Colo Colo en sus aspiraciones por clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga, ya que se impuso 1-0 en el "Francisco Sánchez Rumoroso" y le arrebató el primer lugar del Grupo A en su duelo pendiente por la cuarta fecha.

Desde la entrada al compromiso, el "pirata" supo presionar a un equipo alternativo que paró Fernando Ortiz. Pese a los intentos, el anfitrión consiguió golpear con un balón detenido y Luis Riveros (35') marcó de cabeza.

Aunque el "Tano" fue moviendo sus piezas y le dio tiraje a nombres más consagrados como Javier Correa o Arturo Vidal en el complemento, Diego Sánchez nunca se vio realmente exigido y evitó con solvencia algunos intentos de remate.

Sosteniendo esta ventaja, el "barbón" trepó a la cima del Grupo A con 11 puntos, desplazando a Colo Colo que se mantuvo con 10 unidades a falta de una fecha. En esta última, los "albos" visitará a Huachipato y los "filibusteros" repetirán localía ante Deportes Concepción.

En lo inmediato, ambos equipos volverán a la competencia en la Liga de Primera. Los pupilos de Hernán Caputto recibirán a Audax Italiano este viernes 15 de mayo, mientras que el "Cacique" enfrentará a Ñublense el domingo 17 en el Estadio Monumental.

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