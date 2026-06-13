Brasil y Marruecos debutan en el primer gran duelo del Mundial 2026

Este sábado 13 de junio, las selecciones de Brasil y Marruecos protagonizarán el primero de los grandes duelos del Mundial 2026, siendo un choque de equipos fuertes en el Grupo C que completan Escocia y Haití.

La "Canarinha" aspira a romper una sequía de más de dos décadas y lograr su sexto título, mientras que los "Leones del Atlas" quieren confirmar el histórico cuarto puesto en Catar 2022 y dar continuidad a una generación de oro liderada por Achraf Hakimi y a la que se ha sumado Brahim Díaz.

Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, quiere dejar atrás las graves turbulencias de las Clasificatorias, donde recibió 10 goles en los últimos 10 partidos.

Los focos también están puestos en Neymar; convocado que fue incógnita hasta el final y se lesionó a poco del estreno. El DT Ancelotti, quien además debió reemplazar de emergencia al lateral Wesley por lesión, anticipó que "Ney" tendrá que esperar hasta alcanzar la plenitud física para jugar.

"Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", dijo el delantero Vinicius, agregando que "espero cambiar la historia de mi país. No estoy hablando de goles o asistencias, estoy hablando de hacer con que mi equipo tenga confianza y gane".

Se espera que Brasil forme con Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha.

En tanto, Marruecos pasa por un momento de adaptación con el técnico Mohamed Ouahbi, quien asumió el mando en marzo tras proclamarse campeón del mundo sub 20 en Chile, el pasado octubre de 2025.

La escuadra africana, cuyo último gran torneo fue la Copa Africana de Naciones cuya final ante Senegal sigue bajo litigio para definir al campeón, también viene con reveses en cuanto a lesiones, con la baja de Ez Abde.

Pese a todo, Achraf Hakimi irradió confianza en la previa y resaltó que "nosotros también tenemos un equipo de calidad. Nos llaman los brasileños de Africa, conocemos nuestros puntos fuertes".

Se espera que la oncena sea con Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi.

El partido en el denominado Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, comenzará a las 16:00 horas y podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.