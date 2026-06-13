El infectólogo del Centro Médico Nueva Estoril Reinaldo Rosas llamó en Cooperativa -tanto a los grupos de riesgo como a los que no- a vacunarse contra las enfermedades respiratorias, ya que este período ha aumentado la prevalencia de sus casos y se ha adelantado el grado de circulación.

"Así como el año pasado, estamos en la semana epidemiológica 22 y ya están cocirculando varios virus. La influenza está escalando rápidamente; no hemos llegado todavía al cénit de la estación, pero ya han aumentado mucho los contagios, sobre todo en las personas más jóvenes. Los más afectados son las edades extremas de la vida: adultos mayores y los niños más pequeños, que son los que terminan hospitalizados cuando tienen neumonía", dijo el médico.

Por lo tanto, exhortó a mayores de 65 años, embarazadas, niños menores de 10 años y aquellos con enfermedades crónicas a inocularse, pues "los vacunatorios aún disponen de dosis para evitar este contagio (...). Aún estamos a tiempo para que lo hagan quienes están en la campaña programática del ministerio", aseguró Rosas.

Por último, el infectólogo también puso el foco en los cuidadores: "Las personas que no están en esos grupos de riesgo también se pueden vacunar. Si yo siento que soy una persona que, por ejemplo, es cuidadora, vive con un adulto mayor o si mi trabajo es un lugar donde puedo contagiar a más personas, es importante que tomemos conciencia de que tenemos una herramienta potente para prevenir".

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