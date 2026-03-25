Coquimbo venció a Huachipato en Talcahuano y consiguió su primer triunfo en la Copa de la Liga

Coquimbo Unido venció 1-0 a Huachipato en el Estadio del cuadro acerero en Talcahuano, por la segunda fecha del Grupo A en Copa de la Liga, consiguió su primer triunfo en el torneo.

En un encuentro donde los "piratas" generaron las ocasiones más claras, la apertura de la cuenta recién llegó a los 71 minutos. Agustín Vadalá recuperó el balón en la salida de los acereros y asistió a Salvador Cordero, quien definió cruzado hacia el palo izquierdo del portero Cristián Bravo.

Con este resultado, Coquimbo quedó en el segundo puesto con cuatro unidades, por debajo del líder Colo Colo, que tiene mejor diferencia de gol; por su parte, Huachipato sumó su sexto partido sin ganar en todas las competencias, y se ubicó en el penúltimo lugar del grupo con un punto, superando al colista Deportes Concepción.

El siguiente encuentro del conjunto aurinegro será ante Concepción, el domingo 29 de marzo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoros", por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Mientras que, el club de Talcahuano visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental, el miércoles 1 de abril a las 18:00 horas (21:00 GMT) en la misma instancia del certamen nacional.