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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre La Calera y Coquimbo Unido en la Copa de la Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cementeros y piratas abren este miércoles la ronda de los cuatro mejores.

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Unión La Calera y Coquimbo Unido protagonizarán este miércoles la primera semifinal de la Copa de la Liga 2026, nuevo torneo de la ANFP que dará el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027.

El partido está programado para este miércoles 8 de julio a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán" y tendrá transmisión exclusiva en streaming, en la plataforma HBO Max.

Los cementeros clasificaron a esta instancia tras haber ganado el Grupo D, superando a Audax Italiano, Universidad de Chile y Deportes La Serena.

Coquimbo Unido, por su lado, se impuso en el Grupo A, eliminando a Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

Todos los detalles de esta semifinal entre piratas y cementeros los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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