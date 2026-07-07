¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre La Calera y Coquimbo Unido en la Copa de la Liga?

Unión La Calera y Coquimbo Unido protagonizarán este miércoles la primera semifinal de la Copa de la Liga 2026, nuevo torneo de la ANFP que dará el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027.

El partido está programado para este miércoles 8 de julio a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán" y tendrá transmisión exclusiva en streaming, en la plataforma HBO Max.

Los cementeros clasificaron a esta instancia tras haber ganado el Grupo D, superando a Audax Italiano, Universidad de Chile y Deportes La Serena.

Coquimbo Unido, por su lado, se impuso en el Grupo A, eliminando a Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

Todos los detalles de esta semifinal entre piratas y cementeros los podrás seguir en Cooperativa.cl.