Las semifinales de la Copa de la Liga tendrán transmisión exclusiva por HBO Max

Esta semana se disputarán las semifinales de ida y vuelta en la Copa de la Liga 2026 y los cuatro partidos sólo tendrán transmisión por streaming, de forma exclusiva en la plataforma HBO Max.

¿Cómo ver las semifinales en HBO Max?

Si no tienes cable

Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno.

Si ya pagas TN Sports Premium

No tienes que volver a contratar. Solo ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego "Conectar con tu proveedor", eligiendo el cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas para ver tu boleta o sucursal virtual.

Posterior a esto, resta crear o vincular tu cuenta de HBO Max y podrás disfrutar del partido en el formato streaming desde el dispositivo utilizado.

Los duelos de ida se disputarán este miércoles 8 y jueves 9 de julio; y las revanchas se jugarán el domingo 12.

La final será el 19 de julio, en el Estadio "Elías Figueroa" y el ganador se quedará con el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027.

Revisa la agenda de las semifinales:

Semifinales - Ida

Miércoles 8 de julio

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido. 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Jueves 9 de julio

Ñublense vs. O'Higgins. 19:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Semifinales - Vuelta

Domingo 12 de julio