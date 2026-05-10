Fernando Gago disparó tras la derrota ante La Calera: "No se jugó, el árbitro permitió no jugar"

Una dura jornada vivió el estratega Fernando Gago, quien tras la caída de Universidad de Chile ante Unión La Calera en duelo por la Copa de la Liga no ocultó su molestia, tanto por el rendimiento exhibido en el campo como por el desarrollo del juego.

"Creo que perdimos duelos individuales y eso nos lleva a un partido que sabíamos que podía pasar, con muchas situaciones de transición. No fueron errores del lado colectivo; fueron más situaciones de duelos donde, en las pérdidas, generábamos esa transición", explicó Gago a TNT Sports.

Sin embargo, el estratega fue especialmente crítico con el desempeño del juez del encuentro. "No se jugó, no se jugó. El árbitro permitió no jugar. Después nos quejamos del tiempo de juego. No se jugó nada", lanzó el DT, cuestionando la gestión del tiempo y los escasos ocho minutos que se añadieron al final.

Respecto a lo que viene para su escuadra, Gago hizo hincapié en la necesidad de mejorar la profundidad en ataque: "Hay que seguir insistiendo, tratar de llegar al arco rival con más claridad. Nuestras pérdidas de balón generaban la transición rápida del rival", expresó.

Finalmente, se expresó en torno a las escasas opciones de clasificar en la Copa de la Liga, certamen donde la U necesita vencer a Audax y que la ya eliminada La Serena derrote a La Calera.

"Vamos a intentarlo, eso es nuestro trabajo y para eso vamos a estar", sentenció.