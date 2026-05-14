Informe arbitral detalló el motivo de la expulsión de Ortiz tras la caída ante Coquimbo

El árbitro Gastón Philippe detalló en su informe el motivo que lo llevó a expulsar al técnico argentino Fernando Ortiz, tras la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido este miércoles en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", en el duelo pendiente de la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

Tras el partido, Ortiz declaró ante el medio oficial y después ingresó a la cancha para encarar a Philippe, quien le mostró la roja directa.

En su informe, la explicación de Philippe contra el "Tano" fue concisa: "Terminado el partido, ingresa al terreno de juego para desaprobar al árbitro".

El Tribunal de Disciplina deberá determinar el castigo contra Ortiz, aunque lo más probable es que se perderá el partido contra Huachipato en la última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.

Los albos, con 10 puntos en el segundo lugar, no dependen de sí mismos y, además de ganar, necesitan que Coquimbo, en esa misma jornada, pierda con Deportes Concepción.