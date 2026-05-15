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Tópicos: Mundo | Cuba | Raúl Castro

EE.UU. evalúa procesar a Raúl Castro, de 94 años, por derribo de avionetas civiles en 1996

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La potencial acusación, que debe ser autorizada por un gran jurado, forma parte de la ofensiva impulsada por Washington para forzar transformaciones políticas en la isla.

El reporte surge mientras el jefe de la CIA visita La Habana para plantear condiciones estrictas, bajo la sombra de un bloqueo petrolero vigente.

EE.UU. evalúa procesar a Raúl Castro, de 94 años, por derribo de avionetas civiles en 1996
 kremlin.ru, vía Wikimedia Commons (archivo)

El hermano menor de Fidel Castro mantiene una influencia significativa en Cuba, a pesar de su retiro formal de los cargos de máximo poder.

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Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria 'Brothers to the Rescue' en 1996, según fuentes citadas por CBS.

De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

El caso, según las fuentes citadas por la televisora, forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración, del presidente, Donald Trump, por incrementar la presión sobre el Gobierno de Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla.

Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país.

Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "Raulito", ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países.

En marzo pasado, el senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, dijo en una entrevista con EFE que espera que Castro sea juzgado en Estados Unidos en pleno endurecimiento de la política exterior de Trump hacia La Habana.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado ni comentado oficialmente sobre la posible acusación, mientras que el Gobierno cubano no ha emitido una respuesta pública al respecto.

La información de la posible investigación sucede el mismo día en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana, incluido el nieto de Castro.

El director de la CIA habría colocado sobre la mesa las condiciones de Washington para manejar las relaciones con Cuba, en medio de una campaña de presión que incluye un bloqueo petrolero impuesto desde enero pasado.

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