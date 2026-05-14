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Arzobispo tras riña en liceo católico de Talcahuano: Refleja un fracaso de toda la sociedad

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El arzobispo de Concepción, Sergio Pérez de Arce, hizo este jueves un análisis sociológico de la masiva pelea escolar registrada el pasado martes en el Liceo La Asunción de Talcahuano, establecimiento que pertenece a la red educativa del arzobispado penquista.

Para la autoridad eclesiástica, el violento episodio es un síntoma de "un problema de toda la sociedad, que resolvemos a través de la violencia nuestras dificultades".

"Es un cierto fracaso nuestro y de toda la sociedad", admitió el líder católico, que reconoció que el rol de las instituciones de enseñanza debe ir más allá de lo académico para "enseñar a convivir, además del conocimiento".

Escucha el detalle en el informe del corresponsal Crístofer Espinoza.

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