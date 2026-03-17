La ANFP reveló el trofeo de la nueva Copa de la Liga

Esta jornada, la ANFP reveló oficialmente el trofeo de la Copa de la Liga, la nueva competición que se sumará al calendario del fútbol chileno y que comenzará a disputarse a lo largo de esta temporada.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Campeonato Chileno difundió imágenes del proceso de creación de la copa y del trofeo ya finalizado.

¿Cuándo comienza la Copa de la Liga?

La Copa de la Liga arranca este viernes 20 de marzo con el partido entre Universidad de Chile vs. Deportes La Serena a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el Estadio Nacional.