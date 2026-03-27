La programación de la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026
Se jugará entre este sábado y el miércoles 1 de abril.
Se jugará entre este sábado y el miércoles 1 de abril.
Este jueves terminó la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026, la nueva competición del fútbol chileno en la que participan exclusivamente los 16 clubes de Primera División, y la acción no se detiene.
Esto porque desde este sábado se disputará la tercera jornada del certamen, cuando se enfrenten Unión La Calera y Deportes La Serena a las 18:30 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán".
El domingo habrá otro partido, mientras que el lunes resalta la visita de Universidad Católica a Cobresal, a las 18:00 en el Estadio El Cobre de El Salvador.
En tanto, el martes Universidad de Chile chocará ante Audax Italiano a las 18:00 en La Florida, mientras que todo se cerrará el miércoles con el duelo entre Colo Colo y Huachipato, a las 18:00, en el Monumental.
Esta es la programación
Sábado 28 de marzo
Domingo 29 de marzo
Lunes 30 de marzo
Martes 31 de marzo
Miércoles 1 de abril