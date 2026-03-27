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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La programación de la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se jugará entre este sábado y el miércoles 1 de abril.

La programación de la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026
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Este jueves terminó la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026, la nueva competición del fútbol chileno en la que participan exclusivamente los 16 clubes de Primera División, y la acción no se detiene.

Esto porque desde este sábado se disputará la tercera jornada del certamen, cuando se enfrenten Unión La Calera y Deportes La Serena a las 18:30 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán".

El domingo habrá otro partido, mientras que el lunes resalta la visita de Universidad Católica a Cobresal, a las 18:00 en el Estadio El Cobre de El Salvador.

En tanto, el martes Universidad de Chile chocará ante Audax Italiano a las 18:00 en La Florida, mientras que todo se cerrará el miércoles con el duelo entre Colo Colo y Huachipato, a las 18:00, en el Monumental.

Esta es la programación

Sábado 28 de marzo

  • Unión La Calera vs. Deportes La Serena, 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 29 de marzo

  • Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Lunes 30 de marzo

  • Cobresal vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio El Cobre.
  • Universidad de Concepción vs. Ñublense, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".
  • Palestino vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Municipal La Cisterna.

Martes 31 de marzo

  • Audax Italiano vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.
  • Everton vs. Deportes Limache, 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Miércoles 1 de abril

  • Colo Colo vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio Monumental.

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