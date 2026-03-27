La programación de la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026

Este jueves terminó la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026, la nueva competición del fútbol chileno en la que participan exclusivamente los 16 clubes de Primera División, y la acción no se detiene.

Esto porque desde este sábado se disputará la tercera jornada del certamen, cuando se enfrenten Unión La Calera y Deportes La Serena a las 18:30 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán".

El domingo habrá otro partido, mientras que el lunes resalta la visita de Universidad Católica a Cobresal, a las 18:00 en el Estadio El Cobre de El Salvador.

En tanto, el martes Universidad de Chile chocará ante Audax Italiano a las 18:00 en La Florida, mientras que todo se cerrará el miércoles con el duelo entre Colo Colo y Huachipato, a las 18:00, en el Monumental.

Esta es la programación

Sábado 28 de marzo

Unión La Calera vs. Deportes La Serena, 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 29 de marzo

Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Lunes 30 de marzo

Cobresal vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Universidad de Concepción vs. Ñublense, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Palestino vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Municipal La Cisterna.

Martes 31 de marzo

Audax Italiano vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Everton vs. Deportes Limache, 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Miércoles 1 de abril