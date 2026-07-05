La programación de las semifinales en la Copa de la Liga

Tras una intensa fase de grupos, la Copa de la Liga retorna a la disputa con Coquimbo Unido, Ñublense, O'Higgins y Unión La Calera buscando el ansiado cupo como Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

La acción de las semifinales comenzará este miércoles 8 de julio en el sintético del "Nicolás Chahuán", donde Unión La Calera recibirá a un sólido Coquimbo Unido que terminó invicto en el Grupo A. Por la otra llave, Ñublense será local ante O'Higgins el jueves en Chillán.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Partidos de Ida

Miércoles 8 de julio

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido. 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Jueves 9 de julio

Ñublense vs. O'Higgins. 19:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Partidos de Vuelta

Domingo 12 de julio