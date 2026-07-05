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La programación de las semifinales en la Copa de la Liga
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Coquimbo Unido, Ñublense, O'Higgins y Unión La Calera buscarán un cupo en la final.
Coquimbo Unido, Ñublense, O'Higgins y Unión La Calera buscarán un cupo en la final.
Tras una intensa fase de grupos, la Copa de la Liga retorna a la disputa con Coquimbo Unido, Ñublense, O'Higgins y Unión La Calera buscando el ansiado cupo como Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.
La acción de las semifinales comenzará este miércoles 8 de julio en el sintético del "Nicolás Chahuán", donde Unión La Calera recibirá a un sólido Coquimbo Unido que terminó invicto en el Grupo A. Por la otra llave, Ñublense será local ante O'Higgins el jueves en Chillán.
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Miércoles 8 de julio
Jueves 9 de julio
Domingo 12 de julio