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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La programación de las semifinales en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Coquimbo Unido, Ñublense, O'Higgins y Unión La Calera buscarán un cupo en la final.

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Tras una intensa fase de grupos, la Copa de la Liga retorna a la disputa con Coquimbo Unido, Ñublense, O'Higgins y Unión La Calera buscando el ansiado cupo como Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

La acción de las semifinales comenzará este miércoles 8 de julio en el sintético del "Nicolás Chahuán", donde Unión La Calera recibirá a un sólido Coquimbo Unido que terminó invicto en el Grupo A. Por la otra llave, Ñublense será local ante O'Higgins el jueves en Chillán.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Partidos de Ida

Miércoles 8 de julio

  • Unión La Calera vs. Coquimbo Unido. 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Jueves 9 de julio

  • Ñublense vs. O'Higgins. 19:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Partidos de Vuelta

Domingo 12 de julio

  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera. 15:00 horas. Estadio Municipal "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • O'Higgins vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio El Teniente.

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