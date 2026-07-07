Ejecutivo recibió propuestas de alcaldes para afinar reforma a responsabilidad penal adolescente

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo una reunión con alcaldes de distintos sectores políticos esta jornada para recibir sus propuestas en torno al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

La cita se produce mientras el Ejecutivo prepara indicaciones para el proyecto, impulsado por el senador RN Andrés Longton que busca bajar la edad de imputabilidad y que se votará en general esta jornada en la Cámara Alta.

Si se aprueba la iniciativa, volverá a la Comisión de Constitución, donde el Gobierno podrá ingresar sus planteamientos.

La reunión de esta jornada incluyó a diversos jefes comunales -entre ellos Sebastián Sichel (Ñuñoa; Chile Vamos), Camila Merino (Vitacura; Evópoli), Claudio Castro (Renca; exDC) y Christopher White (San Bernardo; PS)-, quienes esperan que sus propuestas sean consideradas en la redacción final del proyecto.

En estre contexto, Castro planteó que cualquier cambio a la ley debe combinar el fortalecimiento de las sanciones con mecanismos efectivos de rehabilitación y reinserción social.

"Quienes venimos del mundo de la oposición enfrentábamos este tema con cierta distancia, frente a hechos dramáticos y complejos que han tenido como protagonistas a niños, niñas o jóvenes que han participado en actividades delictuales", reconoció el alcalde de Renca.

"Nos preocupa que la reacción de la sociedad y también de quienes tenemos responsabilidad institucional sea poner toda la carga en esos niños o niñas. Sin embargo, entendemos que es muy importante que el Estado y las instituciones puedan reaccionar para hacer efectivas las penas que corresponden en esos casos, pero también con un foco en la reinserción", enfatizó.

Rabat: "No está decidido al 100%" juzgar a adolescentes bajo reglas del sistema penal adulto

Entre las indicaciones que prepara el Gobierno, se propone que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan un catálogo de 17 delitos especialmente graves puedan ser juzgados bajo las reglas del sistema penal adulto.

Además, plantea que sus antecedentes penales se mantengan para efectos de reincidencia, y que quienes lleguen a la edad de 18 años mientras cumplan condena por esos delitos puedan ser trasladados a las secciones juveniles de los recintos penitenciarios administrados por Gendarmería.

Sin embargo, la propuesta de juzgar adolescentes bajo reglas del sistema penal adulto ha generado rechazo de algunos alcaldes. Consultado sobre el tema, el ministro Rabat afirmó que en la cita se comprometieron a "estudiarlo" y que, por lo tanto, "no está decidido al 100%".

"Efectivamente, es una materia que se ha estado estudiando y que recoge situaciones que existen en legislaciones comparadas. Hoy día en la reunión que tuvimos con los alcaldes nos pusieron sobre la mesa este tema y el compromiso nuestro fue de estudiarlo a la luz de las indicaciones que nos señalaron", dijo.

"No es una cuestión que esté decidida al 100% y el compromiso fue volver a estudiarlo de aquí a la presentación de las indicaciones", precisó.