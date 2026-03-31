La U sumó un sólido primer triunfo con Gago tras derribar a Audax en Copa de la Liga

Como visitante en La Florida, Universidad de Chile completó una positiva actuación reflejada en un 3-1 sobre Audax Italiano por la tercera fecha de la Copa de la Liga, que significó el primer festejo azul en el torneo y, además, en la era del DT Fernando Gago.

El "Bulla" se puso en ventaja rápidamente con un golazo de Agustín Arce a los cinco minutos, mediante un cañonazo rasante que se coló por el primer palo de Tomás Ahumada.

Los dueños de casa lamnetaron la lesión de Nicolás Aedo a los 20. La U controló el mediocampo en un buen debut del joven Lucas Barrera, quien poco después habilitó a Maximiliano Guerrero para el 2-0 en los 23'.

Audax no encontró respuesta y apostó a centros inofensivos, además de toques que no lograron abrir espacios. La única carga floridana fue un tiro desviado de Diego Coelho. Por otra parte, Ahumada destacó con varias atajadas que le negaron nuevos goles a la U, tanto en el primer como segundo tiempo.

Tras el descanso, un activo Eduardo Vargas le dejó servido el balón a Marcelo Morales para el 3-0 parcial a los 55' con un fuerte zurdazo; aunque el cuadro "laico" tuvo otras opciones que casi pusieron el cuarto gol, como un tiro al travesaño de Ignacio Vásquez.

La U también celebró el regreso a las canchas de Lucas Assadi, quien superó su lesión y reemplazó en los 70' a Vásquez, jugando su primer duelo desde febrero.

Los "tanos" cargaron constantemente en el final en busca del descuento, incluyendo un remate de Michael Vadulli en el poste. Finalmente, el gol llegó con Rodrigo Cabral en un agónico penal a los 90+5', sancionado en el VAR.

Con este resultado, la U llegó a cuatro puntos la Copa de la Liga y revivió en la pelea, en un grupo liderado por Audax Italiano (6) y Unión La Calera (6). Deportes La Serena cerró esta primera vuelta con un solo punto.

Ahora ambos equipos deben enfocarse en el regreso de la Copa de la Liga: Audax visitará a O'Higgins el viernes 3 de abril a las 20:00 horas, mientras la U recibirá a La Serena el domingo 5 a las 18:00.

Ficha del Audax Italiano vs. Universidad de Chile:

AUDAX ITALIANO (1): Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Oliver Rojas (45' Esteban Matus), Daniel Piña, Diego Monreal; Marco Collao [C] (70' Federico Mateos), Nicolás Aedo (20' 32. Bryan Soto); Paolo Guajardo (45' Michael Vadulli), Rodrigo Cabral, Giovani Chiaverano (59' Favian Loyola); Diego Coelho. DT: Gustavo Lema

U. DE CHILE (3): Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Matías Zaldivia (62' Franco Calderón), Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera (85' Bianneider Tamayo); Maximiliano Guerrero, Agustín Arce (70' Matías Riquelme), Ignacio Vásquez (70' Lucas Assadi); Eduardo Vargas [C] (62' Vicente Ramírez). DT: Fernando Gago

ESTADIO: Bicentenario de La Florida

ARBITRO: Franco Jiménez

PÚBLICO: 1.733 espectadores

GOLES: 0-1: 5' Agustín Arce (UCH); 0-2: 23' Maximiliano Guerrero (UCH); 0-3: 55' Marcelo Morales (UCH); 1-3: 90+5' Rodrigo Cabral, de penal (ACSI)

TARJETAS AMARILLAS: 57' Bryan Soto (ACSI); 64' Agustín Arce (UCH)