Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago7.8°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Impuestos

Ante la megarreforma, senadores PS proponen devolver IVA a familias vulnerables

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

Los parlamentarios buscan modificar la Constitución para reembolsar el monto del impuesto aplicado en alimentos, medicamentos y productos esenciales.

"No es razonable que una familia pague el 19% mientras otros sectores tienen beneficios tributarios", afirmó la timonel Paulina Vodanovic.

Ante la megarreforma, senadores PS proponen devolver IVA a familias vulnerables
 ATON (referencial)

"Lo que estamos planteando es sentido común y justicia tributaria: que el Estado deje de recaudar a costa de las necesidades más básicas de las personas", expresó Alfonso de Urresti.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los senadores socialistas Gastón Saavedra, Fidel Espinoza, Paulina Vodanovic, Juan Luis Castro y Alfonso de Urresti presentaron una reforma constitucional que busca devolver el IVA pagado por alimentos, medicamentos y productos esenciales a familias pertenecientes al primer, segundo, tercer y cuarto quintil.

Saavedra señaló que la iniciativa surge "frente a una reforma tributaria que busca rebajarle en cuatro puntos los tributos a los más ricos del país. Queremos proteger, como lo hemos hecho históricamente, a las clases sociales más bajas que hoy se van a ver dificultadas para poder cubrir el valor de su canasta alimentaria", indicó.

Por su parte, Vodanovic afirmó que "no es razonable que en Chile una familia pague el 19 por ciento del IVA por los alimentos básicos, medicamentos o productos esenciales, mientras otros sectores siguen teniendo beneficios tributarios".

"Aquí hay una definición política y ética. O seguimos cargando el peso de la recaudación sobre las familias trabajadoras, o avanzamos hacia un sistema más justo que alivie el costo de la vida de millones de chilenos", sostuvo la timonel PS.

En tanto, De Urresti relevó que "en Chile, una familia termina pagando impuestos hasta por el pan, la leche o los medicamentos que necesita para vivir", de modo que "lo que estamos planteando es sentido común y justicia tributaria: que el Estado deje de recaudar a costa de las necesidades más básicas de las personas".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada