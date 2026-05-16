Universidad Católica triunfó en un accidentado duelo ante Limache y trepó al podio en la Liga

Universidad Católica consiguió una valiosa victoria y mantuvo su invicto ante Deportes Limache en un accidentado duelo que acabó 0-2 en el "Lucio Fariña Fernández" de Quillota, dando un salto al podio en la duodécima fecha de la Liga de Primera.

El compromiso comenzó con un premio temprano para la visita, ya que Fernando Zampedri (6') abrió la cuenta tras una insistente presión en el área. Sin embargo, la preocupación se instaló en la tienda "Cruzada" luego de que el "Toro" sufriera un violento impacto en el rostro (32') que lo obligó a salir en ambulancia.

En su reemplazo ingresó Juan Francisco Rossel, quien en su primera intervención aprovechó una desatención defensiva para duplicar la ventaja (38') justo antes de la expulsión de Yerko González (45+2') por una fuerte infracción sobre Clemente Montes.

De cara al complemento, los dirigidos por Daniel Garnero estuvieron cerca de ampliar las diferencias, pero la falta de finiquito y el vertical (66') le negaron la opción a Justo Giani y mantuvieron la distancia ante un cuadro "tomatero" entregado.

Sobre el final, un activo Montes también salió en camilla tras un choque con el meta Matías Bórquez (86') y un Gonzalo Sosa que había ingresado desde el banco en Limache, vio la roja directa (90+4') tras una agresión sobre Cristián Cuevas.

Con este triunfo, Universidad Católica alcanzó los 20 puntos y se ubicó en la tercera posición, quedando a solo cuatro unidades un Colo Colo que es líder y que visitará el Claro Arena el domingo 24 de mayo. Antes, se medirá a el jueves 21 de mayo recibirá a Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores.

En tanto, Deportes Limache se mantuvo segundo con 21 unidades antes de recuperarse la misma jornada visitando a Deportes La Serena.

Ficha de Deportes Limache vs. Universidad Católica