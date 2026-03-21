La UC buscará partir con el pie derecho en la Copa de la Liga ante Universidad de Concepción

Universidad Católica buscará partir con el pie derecho en la Copa de la Liga, cuando reciba a Universidad de Concepción en el Claro Arena este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Los "cruzados", que vienen de conocer su grupo en la Copa Libertadores, donde se medirán ante Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil y Cruzeiro, llegan a este duelo tras un empate 2-2 ante Everton en condición de local, que dejó dudas y tendrá la misión de despejarlas en el debut en un nuevo torneo.

El elenco precordillerano registra la sensible baja de Tomás Asta-Buruaga. sumado a las de Daniel González y Sebastián Arancibia, además no contará con la presencia de su goleador Fernando Zampedri.

Por esto, la posible formación de la UC será: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas; Alfred Canales, Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani y Juan Francisco Rossel.

Mientras, Universidad de Concepción viene de lograr una agónica victoria 1-0 ante Palestino en su primer partido sin técnico tras la renuncia inesperada del argentino Juan Cruz Real.

El "Campanil" llega con tan solo una baja, que ya arrastra varios partidos, como es el caso del volante nacional Luis Rojas.

Por lo que la posible alineación del cuadro dirigido por Patricio Almendra será con: Santiago Silva; Yerco Oyanedel, Leonel González, Osvaldo González, David Retamal; Jorge Espejo; Christopher Mesías, Facundo Mater; Jeison Fuentealba, Cecilio Waterman, Agustín Urzi.

Este duelo será arbitrado por Gastón Philippe, asistido por Alan Sandoval y Sebastián Pérez; el cuarto juez será Francisco Gilabert y el VAR estará a cargo de Nicolas Millas y Juan Ibarra.

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