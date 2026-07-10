La vuelta de semifinales de la Copa de la Liga tendrá transmisión exclusiva por HBO Max

Esta domingo se disputarán los partidos de vuelta en las semifinales en la Copa de la Liga 2026 y los dos compromisos sólo tendrán transmisión por streaming, de forma exclusiva en la plataforma HBO Max.

¿Cómo ver las semifinales en HBO Max?

Si no tienes cable

Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno.

Si ya pagas TN Sports Premium

No tienes que volver a contratar. Solo ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego "Conectar con tu proveedor", eligiendo el cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas para ver tu boleta o sucursal virtual.

Posterior a esto, resta crear o vincular tu cuenta de HBO Max y podrás disfrutar del partido en el formato streaming desde el dispositivo utilizado.

La final será el 18 de julio, en el Estadio "Elías Figueroa" y el ganador se quedará con el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027.

Revisa la agenda de las semifinales:

Semifinales - Vuelta

Domingo 12 de julio