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Marcador Virtual: Ñublense vs. Universidad Católica
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Ficha
Copa de la Liga
Fecha 2
Estadio "Nelson Oyarzún"
25/03/2026
Ñublense
DT:
Juan José Ribera
-
-
-
Árbitro:
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
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Por
✉️ Por Octavio Gutiérrez
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Campeonato
Copa de la Liga
Fecha y hora
25/03/2026
Lugar
Estadio "Nelson Oyarzún"
Árbitro
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Ñublense
Universidad Católica
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