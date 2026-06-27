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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

La programación de los 16avos de final del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa cuándo se jugarán los 16 partidos de la segunda fase del torneo.

La programación de los 16avos de final del Mundial 2026
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Este sábado se terminó la fase grupal del Mundial 2026 y quedaron definidas las llaves de los dieciseisavos de final del torneo.

Esta fase se disputará entre este domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, con 16 encuentros.

Revisa la programación a continuación: 

Domingo 28 de junio

  • Sudáfrica vs. Canadá. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs. Japón. 13:00 horas. NRG Stadium, Houston
  • Alemania vs. Paraguay. 16:30 horas. Gillette Stadium, Foxborough
  • Países Bajos vs. Marruecos. 21:00 horas. Estadio BBVA, Monterrey

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega. 13:00 horas. AT&T Stadium, Dallas
  • Francia vs. Suecia. 17:00 horas. MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • México vs. Ecuador. 21:00 horas. Estadio Azteca

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. RD del Congo. 12:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Bélgica vs. Senegal. 16:00 horas. Lumen Field, Seattle
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina. 20:00 horas. Levi's Stadium, Santa Clara

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles
  • Portugal vs. Croacia. 19:00 horas. BMO Field, Toronto
  • Suiza vs. Argelia. 23:00 horas. BC Place, Vancouver

Viernes 3 de julio

  • Australia vs. Egipto. 14:00 horas. AT&T Stadium, Dallas
  • Argentina vs. Cabo Verde. 187:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami
  • Colombia vs. Ghana. 21:30 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

 

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