Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
La programación de los 16avos de final del Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa cuándo se jugarán los 16 partidos de la segunda fase del torneo.
Revisa cuándo se jugarán los 16 partidos de la segunda fase del torneo.
Este sábado se terminó la fase grupal del Mundial 2026 y quedaron definidas las llaves de los dieciseisavos de final del torneo.
Esta fase se disputará entre este domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, con 16 encuentros.
Revisa la programación a continuación: