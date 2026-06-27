La programación de los 16avos de final del Mundial 2026

Este sábado se terminó la fase grupal del Mundial 2026 y quedaron definidas las llaves de los dieciseisavos de final del torneo.

Esta fase se disputará entre este domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, con 16 encuentros.

Revisa la programación a continuación:

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón. 13:00 horas. NRG Stadium, Houston

Alemania vs. Paraguay. 16:30 horas. Gillette Stadium, Foxborough

Países Bajos vs. Marruecos. 21:00 horas. Estadio BBVA, Monterrey

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega. 13:00 horas. AT&T Stadium, Dallas

Francia vs. Suecia. 17:00 horas. MetLife Stadium, Nueva Jersey

México vs. Ecuador. 21:00 horas. Estadio Azteca

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD del Congo. 12:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Bélgica vs. Senegal. 16:00 horas. Lumen Field, Seattle

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina. 20:00 horas. Levi's Stadium, Santa Clara

Jueves 2 de julio

España vs. Austria. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Portugal vs. Croacia. 19:00 horas. BMO Field, Toronto

Suiza vs. Argelia. 23:00 horas. BC Place, Vancouver

Viernes 3 de julio