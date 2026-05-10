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Marcador Virtual: Universidad Católica vs. Ñublense
Marcador
Ficha
Copa de la Liga
Fecha 5 - Grupo B
Claro Arena
10/05/2026, 17:30 horas
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
-
-
-
Árbitro: José Cabero
Ñublense
DT:
Juan José Ribera
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Por
✉️ Francisco Cubillos
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Campeonato
Copa de la Liga
Fecha y hora
10/05/2026, 17:30 horas
Lugar
Claro Arena
Árbitro
José Cabero
Alineaciones
Universidad Católica
Ñublense
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